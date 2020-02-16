Текст для категории: матрасы

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Не знаете, какой матрас подойдет именно вам? Боитесь ошибиться в выборе и выбросить деньги на ветер? С нашим путеводителем по категориям вы найдёте то, что хотели, и никогда не позволите обмануть себя неграмотным консультантам.

Итак, давайте разберёмся в видах матрасов. В наше предложение входят:

1. Тонкие матрасы “Топперы”.

2. Bonnel матрасы.

3. Pocket Spring матрасы.

4. Беспружинные матрасы.

Тонкие матрасы “Топперы”

Топпер — это толстый наматрасник высотой от 3 до 6 сантиметров, кладётся сверху на диван или матрас для более приятного и комфортного сна. Плюсы матраса:

улучшает сон;

увеличивает срок службы матраса;

регулирует мягкость или жёсткось кровати;

увеличивает высоту;

выравнивает холмистую поверхность;

имеет чехол, который удобен для стирки и защищает от загрязнений.

из натурального латекса;

кокосовая койра (для жёсткости);

пенополиуретановая пена с разной степенью жесткости;

струттофайбер, считается одним из лучших наполнителей, долговечный и упругий;

холлофайбер, дышащий и мягкий материал.

Также топперы различаются по наполнению:

Боннель — это классика, пришедшая к нам из 19 века. Высота матрасов начинается от 14 сантиметров. Собираются по типу пружинного блока с единой системой пружин, поэтому нагрузку принимает не каждая пружина по отдельности, а все вместе. Каждая пружина в спокойном состоянии принимает форму песочных часов (широкие на концах и узкие посередине). Между собой они крепятся проволокой толщиной 2,2 мм, а по бокам к жёстким рамкам.

Плюсы таких матрасов:

невысокая стоимость;

дышащая основа, не накапливает влагу и быстро сохнет;

долговечность, эксплуатация до 15 лет.

В качестве наполнителя выступает кокосовое волокно, синтепон, термовойлок, холлофайбер, пенополиуретан и другие.

Матрасы Pocket Spring

Покет Спринг — это матрасы с независимыми пружинами. Высота таких матрасов начинается от 20 сантиметров.

Такие матрасы различаются по типу конструкций:

1. Multipocket и Micropocket. Это блок с увеличенным количеством пружин, благодаря которым обеспечивается равномерное распределение массы тела. Отлично подойдет для людей с большим весом.

2. Pocket Spring и его разновидности. Самый популярный вариант, состоит из пружин диаметром 5-6 сантиметров. Имеет ортопедический эффект и приемлемую цену.

3. Dual Spring. По-другому “пружина в пружине”. Такая конструкция более актуальна для людей с большим весом.

Преимущества:

считаются ортопедическими матрасами;

бесшумность;

долговечность;

возможность выбора степени жесткости.

Наполнители плит и прослоек могут быть из латекса, холлофайбера, струттофайбера, термовойлока, конского волоса, кокосового волокна и других материалов.

Беспружинные матрасы

Это матрасы, в основу которых входят наборные блоки из натуральных или искусственных наполнителей. Такие матрасы можно сделать жёсткими, в особенности они подходят для детей 10-12 лет. Сон на ровной и твердой поверхности помогает правильному развитию позвоночника.

Конструкция может быть монолитной (однородной) или скомбинированной (различные материалы наслаивают друг на друга). Наполнители: латекс, пенополиуретан, койра кокоса, струттофайбер и другие.

Какой матрас выбрать?

Для грамотного выбора следует учитывать особенности вашего тела.

Если нужен матрас для ребёнка — лучшим выбором будет беспружинный матрас.

Если вам нужен ортопедический матрас — подойдёт Pocket Spring и беспружинный. Всё зависит от ваших желаний и целей.

Выбирая наши матрасы, вы заботитесь о своем здоровье и здоровье ваших близких.