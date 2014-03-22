Текст для раздела сайта украшений

Из сериалаСверхъестественное

Сериал«Сверхъестественное» стал настоящим прорывом в современном кинематографе. Его

сценаристам удалось объединить в сюжете религиозную тематику с мистикой

суеверий и городских легенд, создав неповторимое ощущение потустороннего. Как и

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