Текст для сайта игор на андроид

1. Gta SanAndreas на андроид

Описание

Gta sanandreas на андроид стала настоящей сенсацией, произведшей переворот вмире игр для мобильных устройств. Это приложение стало одной из первых

современных игр с хорошей графикой и развитым сюжетом, которые были перенесены

на мобильную платформу. Gta sa наандроидпродолжает классическую серию игр, которая продолжает развиваться и радовать

своих почитателей новыми релизами.

Сюжет

Как и всегда в серии GTA, разработчики уделили большое вниманиесюжету игры, который продолжает историю оригинальной компьютерной игры. Молодой

Карл Джонсон был вынужден покинуть родной город в связи с многочисленными

обвинениями полиции и претензиями мафиозных кланов, однако спустя пять лет он

решает вернуться. Однако уже в аэропорту его задерживает полицейский патруль,

который предъявляет ему совершенно беспочвенное обвинение.

Проведя некоторое время подарестом, Карл узнает, что он обвиняется в произошедшем недавно убийстве

полицейского, совершенном в городе Лос-Сантос, и у него почти нет времени,

чтобы найти необходимые доказательства и выйти на свободу. К счастью, верные

друзья выручают нашего героя, и помогают ему в поисках справедливости, которые

приводят его во все три города игрового мира.

Сюжет игры наполнен приключениямии остросюжетными ходами, которые постоянно держат игрока в напряжении. Качество

его проработки позволяет рекомендовать Вам скачатьgta санандрес на андроид для того, чтобы убедиться самому во всехпреимуществах игры.

Игровоймир

Данная серия GTA обладает отлично проработанным игровыммиром, который является очень крупным для мобильных приложений. Gta sa скачать на андроид стоитуже для того, чтобы насладиться его неограниченной свободой и возможностью

совершения любых действий.

Действие основной сюжетной линиипроисходит в штате Сан Андреас, расположенный на юге Северной Америки. В его

пустынной местности расположены три крупных города – Лос-Сантос, Сан-Фьерро и

Лас-Вентурас, каждый из которых имеет свои уникальные особенности.

Игрок имеет возможностьперемещаться по территории штата, постепенно открывая новые зоны при выполнении

тех или иных заданий. Мобильное приложение gtasa на андроид 4pda открывает перед вами огромный мир неограниченныхвозможностей, являющийся частью уникальной игровой вселенной серии GTA.

Геймплей

Как и в оригинальной компьютернойигре, в приложении для ОС Androidприсутствует система прохождения, основанная на выполнении сюжетных и

дополнительных заданий, которые открывают перед игроком новые части игрового

мира, а также позволяют персонажу развиваться, превращаясь из беглеца в

настоящего безжалостного мафиози. Общая продолжительность основной сюжетной

линии составляет свыше 70 часов при прохождении с выполнением всех заданий.

GTASan Andreasдаетвозможность использовать множество видов оружия различных классов, которое

можно применять как для выполнения заданий, так и по собственному желанию, что

является одной из уникальных особенностей игровой серии.

Кроме того, в данной части GTA было сохранено огромноеколичество разновидностей автомобилей, доступных для использования главным

героем. При этом физическая модель разрушения машин детально проработана, что

позволяет им получать реалистичные повреждения, отображающиеся на внешнем виде

кузова. Стоит также заметить, что в мобильной игре сохранена возможность

использования оружия при езде в автомобиле, которая стала одним из заметных

новшеств компьютерной версии.

Графикаи технические особенности

Игра может похвастаться отличнымипоказателями в области качества прорисовки изображений и трехмерных моделей, ни

в чем не уступающим компьютерным аналогам. Если у Вас есть желание gta san andreas скачать на андроидименно для того, чтобы насладиться современной графикой, то Вы точно не

прогадаете.

Зная о проблемах мобильных игр,разработчики специально внесли некоторые коррективы в уже готовую игру,

предназначенную для переноса на мобильную платформу. Для оптимизации работы со

сравнительно небольшими экранами было увеличено разрешение, повышена яркость, а

также изменена палитра цветопередачи. Все это способствует лучшей видимости и

обеспечению большего удовольствия от игры.

Кроме того, зная омногофункциональности операционной системы Android,компания Rockstar внедрила в свое мобильное приложениевозможность адаптации к различным экранам и графическим контроллерам, которые

используются в устройствах на платформе данной операционной системы

Заключение

Игра однозначно стоитпотраченного на ее прохождение времени. Отличная современная графика и

насыщенный сюжет не дадут Вам заскучать, заставив Вас играть в GTA: SanAndreas без отрыва до самой последней минутысюжетной линии!