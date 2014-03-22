Текст о спасательной организации

7-я ВОСВОД

Начнем с того, что же вообще такое ВОСВОД. Звучиточень внушительно и многообещающе. В этом и вся суть. Название не обманывает. Это

Всероссийское общество спасения на водах. Россия огромная и могучая страна,

морское государство. Такого количества водных объектов еще надо поискать. А

поскольку территории других стран несколько уступают нашей, это пустая трата

времени. Часто такое количество водныхспособов времяпровождения становится проблемой. Заброшенные озера, реки и их

берега превращаются в последнее пристанище для многих любителей дикого отдыха. А

все потому, что за ними никто не следит. Но ВОСВОД – этому решение, военная

организация, которая создана специально для соблюдения порядка на воде. В

противном случае – спасения пострадавших. Это подготовленные военный единицы, специально

обученные и натренированные. С ними можно не бояться плавать уж точно. Но что

делать с берегами?

Вопросы по адресу. «7-я ВОСВОД» - это организация,которая занимается не только безопасностью, но еще и красотой береговой линии.

И самое главное: Вы поможете облагородить водный отдых. Сможете своими руками и

руками своих друзей создать могущественную систему по всей стране. Особенно,

если давно мечтаете о том времени, когда уже не придется слышать о сервисе,

красивом отдыхе и его высоком уровне, а видеть его в роли повседневности. Есть возможность

перенести все это на родину и сделать еще лучше. Проект «7-я ВОСВОД» этому доказательство.

В чем же суть всей организации?! Как все работает? Систематакая же, как в сетевом маркетинге. Есть вы, с вами приходят семеро друзей, от

каждого из них, желательно, тоже по семь человек. Возможно меньше. Это зависит

от разных факторов. От этих, соответственно, приходят еще люди и так далее. Создается

огромная паутина. Так или иначе выделяются лидеры. Этот статус зависит от того,

чья последующая цыпочка набирает большие обороты, является стабильным и

надежным фундаментом всего клуба. Тоесть, чем больше от Вас распространяется активных участников – тем выше ваш

статус. Свои семь человек и все ветки отних курируете вы. Поспешите, пока организация только развивается. Со временем

стать «вожаком» будет все труднее. А ведь с этим придут сначала поощрительные

выходные, отпуска с 70% скидкой, следом участки, на которых можно будет

соорудить лично свое. Это «свое» может подразумевать все, чего душа пожелает.

Бизнес, уют, семью. Согласитесь, что это удачное вложение 3600 рублей в год?!

Тем более, что вся сумма идет действительно во благо.Она делится на три части. Одна уходит на уже знакомую Вам организацию ВОСВОД.

Благодаря этому, подготовка специалистов пойдет быстрее, кроме того, после

закупки необходимого оборудования, улучшится содержание, соответственно

качество работы повысится. Вторая часть – это поощрительный фонд для активных

участников клуба. То есть, по сути, 1200 вы откладываете себе на прекрасный

отдых. Рано или поздно эта сумма превратиться в ту, о которой вы и думать не

могли. И последняя треть – это админресурс на развитие клуба. То есть, для

людей, которые в Ваше отсутствие будут следить за всей системой. Выходит, что нет подводных камней. Все очень просто,понятно и прозрачно. Две трети Вы вкладываете в свою безопасность и досуг,

последняя часть, за счет нее, будет развиваться клуб, одаривать все новыми

сюрпризами. Объектом которых, опять же, можете стать Вы. Почему бы и нет?!

Это замечательная возможность отдохнуть на берегуреки, озера, моря в любое время года. Только представьте летом шум и детский

задорный крик, солнышко, везде красота, чистота и порядок. Все счастливы,

нежатся под лучами горячего солнца. Осенью, если ранней, то бархатный сезон,

если позже – шашлыки с друзьями, костер, песни, пляски и разговор. Детям, опять

же, весело. Раздолье, есть чем заняться. Зимой вообще сказка. Снежные бабы,

теплый чай, свитера, снежки, Новый Год и Рождество. Подойдет как для большой

компании, так для маленькой и родной. Весной все играет и распускается. Радоваться

пробуждению природы нужно только в таком месте. Где можно поучаствовать в

процессе непосредственно. Все это Вы получите, почти даром. Только дайте

возможность облагородить то богатство, которое и так у нас под носом.

Пусть зоны отдыха будут похожи на места из фильмов обогатых людях или сказок о принцах и принцессах. Заброшенные берега станут

уютными домами, красивыми пляжами, ухоженными парковками, теннисными кортами,

спа-салонами и прочими удовольствиями. Есть возможность превратиться в мечту. Стать

идеалом не так сложно и дорого, как выяснилось!