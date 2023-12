Тематика - Банковское дело - русский - английский.

Регулярный мониторинг финансового положения Группы осуществляется в случае наличия обязательства у Заемщика по предоставлению консолидированной отчетности или составления консолидированной отчетности Кредитными подразделениями Банка на периодической основе.

_____________________

Group financial position regular monitoring is performed upon the existence of the Borrower`s obligations on consolidated statements extension or on consolidated statements creation by the Credit Bank divisions on periodic basis.