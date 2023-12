Тематика IP/Ethernet - перевод с англ. на русс.

The eNodeB provide FE/GE ports. Both optical and electrical Ethernet ports are supported. For the solution based on IP/Ethernet network, the last mile access of eNodeB can be fiber or cable.

Порты FE/GE предоставляет eNodeB. Поддерживаются как оптические, так и электрические порты Ethernet. Для решения на основе сети IP/ Ethernet доступ к «Последней мили» eNodeB ( кабельная линия связи между абонентом и телефонной компанией) может быть оптоволоконной или с использованием обычного кабеля.