Тематика - Юриспруденция - Перевод с анг на русс.

During the term of this Agreement and for two (2) years thereafter, Host Company shall not solicit the employment or other retention of the Secondee without the prior written consent of Home Company.

_____________________

В период срока действия настоящего Договора и в течение двух (2) лет после его окончания, Компания, принимающая стажеров, не должна склонять к найму работников компании откомандированного персонала без предварительного письменного согласия от Компании, которая направила на стажировку стажеров.