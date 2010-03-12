ТЕСТОВОЕ ЗАДАНИЕ:"АНОНС ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛА ОБ ОХОТЕ"
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14 лет назад
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http://www.etxt.ru/users/view/?work=23082_1.doc
Тематика статьи:
Написать обзор портала «Охота», находящегося по адресу http://hunt.web-3.ru/ (минимальное количество символов 2000, включая пробелы и исключая HTML-теги), уделив внимание следующим аспектам и соблюдая структуру.
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