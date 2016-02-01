Тонкости выбора пластиковых окон

http://ktd51.ru/tonkosti-vybora-plastikovykh-okon.html

Современный потребительский рынок окон ПВХ на сегодняшнийдень представлен широким спектром брендов, как отечественных, так и всемирно

известных производителей. Чем больше на слуху название бренда, тем больше

финансов было инвестировано в многочисленные рекламные компании по его

продвижению, то бишь по формированию целевой группы потенциальных потребителей «продукта»

данного производителя, благодаря чему он и стал известным. В этом случае под

понятием продукт подразумеваются пластиковые окна вМурманске. Заоблачная цена оконных систем ПВХ не являетсяэквивалентом исключительного качества, поэтому не должна становиться ориентиром

при выборе окон ПВХ. Чтобы в конечном итоге не оплачивать рекламные расходы

многих раскрученных компаний, при выборе оптимального варианта окон ПВХ следует

учитывать ряд основополагающих факторов. Качественные пластиковые окна должны изготавливаться исключительнов условиях солидной производственной базы с применением современного специализированного

оборудования. Продукт «гаражного доморощенного» производства нельзя

рассматривать в качестве наиболее дешевой альтернативы фирменным окнам ПВХ. Такая техническая характеристика пластиковых окон, какмногокамерность напрямую решает актуальные для всех потребителей проблемы

энергосбережения и шумопоглощения. Чем больше камер в конструктиве стеклопакета

и профиля, тем эффективнее сохраняется тепло и тише будет в помещении, оборудованном

многокамерным пластиковым окном. На стадии выбора наиболее оптимального конструктива окнаПВХ не следует экономить на открывающихся оконных сегментах, поскольку любое

окно, независимо от базового материала, нуждается в периодическом уходе. Проще

говоря, окна время от времени необходимо мыть и протирать. Нестандартная форма и специальная защита от несанкционированныхпроникновений через окно, как правило, необходимы всем и особенно в условиях

низких этажей. Гарантируемые всеми компаниями –производителями, надежность окон

ПВХ, их длительный эксплуатационный период и безопасность в процессе

использования обеспечивает базовый качественный пластик.