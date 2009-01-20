Тренажерный зал
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15 лет назад
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Мечта любой женщины – идеальная фигура, а представители сильной половины человечества хотят олицетворять собой пример истинно мужской красоты. Все пути осуществления подобных желаний неизбежно ведут кладоискателей прекрасного в обитель здоровья и кузницу человеческого существа – тренажерный зал. Это место объединяет и формирует приверженцев всевозможных профессий, интересов и стремлений.
Тренажерный зал.doc
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