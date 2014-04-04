Цепи противоскольжения и тесты зимней резины

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Дело в том, чтосовременный автомобиль внегородского класса, эксплуатирующийся на дорогах СНГ,

должен быть снабжен отличной системой торможения, а на маленькие колеса

установить хорошие тормоза проблематично.

Таким образом, колеса большегодиаметра - в какой-то степени вынужденная мера. Кроме того, в наши зимы вполне

разумным шагом будет купитьцепи на колеса и положить ихв багажник