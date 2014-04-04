Цепи противоскольжения и тесты зимней резины

Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
http://vitol.com.ua/index.php?section=3&group=50&id=238
Дело в том, чтосовременный автомобиль внегородского класса, эксплуатирующийся на дорогах СНГ,
должен быть снабжен отличной системой торможения, а на маленькие колеса
установить хорошие тормоза проблематично.
Таким образом, колеса большегодиаметра - в какой-то степени вынужденная мера. Кроме того, в наши зимы вполне
разумным шагом будет купитьцепи на колеса и положить ихв багажник