Туристические статьи - Франция

5 бюджетныхотелей в самом сердце Парижа

В большихгородах Европы, даже при прекрасноразвитой инфраструктуре, бывает трудно найти хорошую гостиницу по низкой цене.

Ведь выбирая место проживания, люди обычно руководствуются еще и

месторасположением. Останавливаться в спальных районах города не рационально

из-за дальности от всех достопримечательностей. Париж тому не исключение.

Поэтому предлагаем список бюджетных достойных гостиниц Парижа. Цена указывается

за двухместный номер.

1. Arts £66 (www.arts-hotel-paris.com)

Этот отель находится в самом сердце Парижа– на Монмартре. Он оформлен в типичном для Парижа стиле. И вполне отвечает

своему названию. Фронтовая стена здания, холл, гостиная, спальные комнаты

декорированы произведениями и мозаиками художников с Монмартра. Почти в каждой комнате есть балкон с видом наживописную улицу.

2. GrandesEcoles £76 (www.hotel-grandes-ecoles.com)

Уютная гостиница располагается висторическом центре Латинского Квартала. От шума и суеты города она огорожена

прекрасным садом. На аллеях высажены цветы флоксы – изюминка этой гостиницы.

При желании позавтракать можно в саду, в тени деревьев.

Этот отель, расположенный в старинномздании, пользуется огромным спросом. Поэтому забронировать номер стоит

заблаговременно.

3. Amour £83 (8, rue Navarin, 75009, 0033 148 783180)

Если вы отдыхаете с детьми, то этагостиница не для вас. Над ее дизайном работали известные французские художники.

Стены выполнены в эротических росписях и фотографиях.

Обратите внимание, что завтрак не включенв стоимость. Плата за завтрак составляет £7, что ниже по сравнению с другими отелями.

4. Nicolo £87 (www.hotel-nicolo.fr)

Это небольшой отель, всего на 28 номеров.Он находится неподалеку от Эйфелевой башни. Из окон открывается прекрасный вид на

это архитектурное чудо. При этом цены за проживание достаточно приемлемые,

учитывая высокое качество обслуживания. Дизайн гостиницы выполнен в весьма

изящном утонченном стиле с использованием антикварной мебели и персидских

ковров. Во внутреннем дворике расположен живописный сад с кованой цветочной

беседкой по центру.

У менеджера отеля можно заказать экскурсиипо Парижу, не выходя из номера.

5. Le Sainte-Beuve £97 (www.parishotelcharme.com)

Для такой ценовой категории отель выполненв шикарном стиле, с использованием антикварной мебели и предметом современного

изобразительного искусства. Он расположен неподалеку от Люксембургского сада,

на улице Монпарнас. Это очень удобное место, так как находится вблизи от

парижских достопримечательностей.

Подбираем турвашей мечты

Франция –место, где сбываются мечты. Отдых воФранции невероятно многообразен, окрашенразными оттенками, пронизан духом истории и романтизма. Здесь никогда не бывает

скучно. В любое время года список возможных развлечений насыщен яркими,

интересными событиями. Отдых во Франциипридется по вкусу всем и каждому: взрослым и детям, молодежи, влюбленным парам

и молодоженам, будет комфортен грудничкам и пожилым людям.

Всю Францию за один присест конечно необхватить. А если вы в этой стране впервые и не знаете, сможете ли приехать еще

разок, то хочется захватить все по максимуму. В таком случае вы должны прямиком

направиться в Париж. Это не только столица Франции, но и ее сердце. Отдых в

Париже может быть самый разнообразный. Если вы любитель познавательных

экскурсий, то осмотр достопримечательностей Парижа придется вам по душе. Лувр,

Эйфелева башня, Елисейские поля, Собор Парижской Богоматери, Монмартр, Сакре

Кёр, Мулен Руж и многое другое. Эти памятные места помогут вам познакомиться с

удивительной историей и культурой Парижа и Франции. А можно и просто спокойно

проводить время, прогуливаясь по живописным парижским улочкам, получать

наслаждение от гастрономических изысков. Культура питания тоже может многое

поведать о жизни французов.

Изучив достопримечательные места Парижа,предлагаем отправится в его окрестности. Резиденция короля-солнца – дворец

Версаль, поразит даже самых искушенных и скептичных туристов. Роскошь и помпезность

дворца позволят окунуться в славные времена Людовика XIV. А может, и откроют некоторые дворцовые тайны, интриги. Спускаясь кцентральной части шестиугольника, вы попадаете в Долину реки Луары. Она

знаменита своими крепостями, замками, дворцами. Они были построены в качестве

«дачных имений» французской знати. Шамбор, Амбуаз, Шенонсо, Блуа, Анже, Сарзе,

Азе-лё-Ридо, Шинон – вот лишь краткий список замков Луары, которые обязательно

стоит посетить.

Чтобы выполнить поставленную цель и успетьвсе по максимуму, следуйте дальше на юг. Перед вами Лазурное побережье Франции.

А именно – Ницца, Канны, Монако, Сен-Тропе. Эти места стали Меккой для так

называемых сливок общества. Песчаные пляжи, чистые теплые воды Средиземного

моря, живописные пейзажи и высокий сервис. Пляжный отдых на берегу не оставит

равнодушным никого. А чтобы не заскучать от спокойного времяпровождения, можно

отправиться на изучение достопримечательностей знаменитого Прованса.

Дети обожаютДиснейленд

Диснейленд –настоящее сказочное королевство, в котором воплощаются самые заветные детские мечты. Он гостеприимновстречает мальчишек и девченок, а также их родителей. Увлекательное путешествие по миру Диснея оставитбезумное яркие эмоции, которые запомнятся на всю жизнь.

Диснейленд – обязательный пункт программы,если вы отдыхаете с детьми. Но даже, если вы путешествуете исключительно взрослой

компанией, почему бы не окунуться в веселый и беззаботный мир детства?

Парижский Диснейленд – это паркразвлечений с более чем 55 аттракционами и развитой гостиничной

инфраструктурой. Он расположился возле городка Марн-ля-Вале, что приблизительно

32 км навосток от Парижа. Торжественное открытие было 12 апреля 1992 года. С того

времени он работает круглый год и без выходных. В сам парк можно попасть с 10

утра. Работает он до 10 вечера. Преимущества у тех, кто поселился в отеле

Диснейленда. Для них вход в парк с 8 утра. О покупке билетов следует

позаботиться заранее, чтобы потом не стоять в огромных очередях. Их продают

вместе с билетами на поезд в кассах RER, в диснеевском магазине на Елисейских полях илизаказать на сайте, а потом распечатать на принтере. Однако последние лучше

поменять на фирменные, чтобы в последующем можно было воспользоваться удобной системойFAST PASS. Это специальная система,которая позволяет не стоять в очередях, а покататься на аттракционе в то время,

которое будет прописано в билете. Их можно взять в автомате возле каждого

аттракциона. Но помните о том, что вход через FAST PASS возможен только до 19 часов. Поэтому лучшевоспользоваться ним на самых популярных аттракционах, а на других постоять в

небольшой очереди.

Парк делится на четыре зоны. Для маленькихмальчиков больше подойдет зона приключений Adventureland, маленькие девочки будут в восторге от сказочнойчасти парка Fantasyland. Авот зоны, которые подходят для всех возрастов – это Дикий ЗападFrontierland и космический Discoveryland. Первым делом вы попадаете на главную улицу mainStreet USA. Здесь расположеноогромное количество магазинчиков с сувенирами, одеждой и кафе. На площади Микки

Маус и его друзья проводят выступления и конкурсы. В начале улицы расположился

вокзал. Проехавшись на поезде вокруг Диснейленда можно осмотреть все

аттракционы и выбрать для себя наиболее привлекательные. Также, советуем

приобрести карту парка, чтобы легче ориентироваться на территории. И приятного

вам времяпровождения!