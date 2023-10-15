Україна і Данія розширять співробітництво в галузі відновлюваної енерг
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2 месяца назад
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Ця новинна стаття написана для великого онлайн-проекту новин у галузі відновлюваної енергетики. Я створила близько 300 статей українською, російською та англійською мовами у рамках цього проекту протягом 2020-2022 років. Ця окрема стаття присвячена перспективам співпраці України і Данії щодо планування розвитку відновлюваної енергетики та енергоефективності.