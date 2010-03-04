Упражнения "Бодифлекс", отличаются тем, что тренируют не только наше тело, но и лицо, и шею. Благодаря этому, у вас будет не только подтянутое и натренированное тело, но и лицо и шея без морщин, двойного подбородка, дряблой кожи и обвисших щёк. Вы ведь хотите, что бы ваше лицо, было такое же молодое, как и тело.

Часть нашей крови транспортируется через кожу. С помощью упражнений бодифлекс, мы повышаем уровень кислорода в крови, что, в свою очередь увеличивает количество поставленных в кровь питательных веществ. Благодаря кислороду, кожа становится эластичной, энергичной, подтянутой.