Упражнения Бодифлекс для послеродового восстановле

И вот, когда ваш маленький ребеночек появился на свет и роды уже позади. Вам нужно будет опять заново расти, развиваться, познавать мир, только уже вместе со своим малышом. Это будет приносить вам неописуемую радость. Но, не смотря на удовольствие, которое вы будете получать от каждого нового подвига вашего малыша, будь то, новый звук который произнёс, или новое движение, вам придётся ещё усердно потрудиться. Вашему малышу нужна любовь и радость. А вместе с этим ещё и чистые пеленки, прогулки, еда, ему нужно, что бы вы с ним постоянно общались и игрались. Как же всё успеть? Ведь вы хотите дать вашему малышу как можно больше, при этом успевая следить за собой. А времени и сил на всё это, как правило, у женщин, которые находятся в послеродовом периоде - не хватает.