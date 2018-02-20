Установка систем видеонаблюдения

SYSTEMintegration: доступное и эффективное

видеонаблюдение! Призаказе видеонаблюдения на сумму от

..... мы предоставляем скидку .....% от

стоимости оборудования.

Цифровое,аналоговое, беспроводное видеонаблюдение

быстро и профессионально!Скрытоевидеонаблюдение за объектами повышенной

важности.

Проектирование

Модернизация

Монтаж

Обслуживание 5причин позвонить нам прямо сейчас

Мы сохраняем Ваше время, выполняя свою работу максимально быстро

Мы оптимизируем Ваши затраты на охрану

Мы заботимся о том, чтобы Ваша компания

шла в ногу со временем Мы оказываем полный комплекс услуг, что

позволяет учесть все Ваши пожелания Наши клиенты подтверждают, что с нами удобно, выгодно и приятно иметь дело.

КомпанияSYSTEM integration существует на рынке с 2012 года

и предлагает полный комплекс услуг в

области проектирования, монтажа и

обслуживания систем видеонаблюдения.

Унас можно заказать модернизацию систем,

восстановление после сбоев, перенастройку,

демонтаж старого оборудования. Мы

обслуживаем компании из Москвы и

Московской области.

В SYSTEM integration помогут создать надежное и

эффективное видеонаблюдение для

коттеджей, офисов и складских помещений.

Специалистыи оборудование

Нашимиспециалистами накоплен значительный

опыт работы с этими видами объектов,

есть как готовые решения, так и возможность

оперативно спроектировать новую

уникальную систему. Опыт сотрудников

компании позволяет быстро находить

решения для сложных и нестандартных

задач.

Вперечень услуг компании входит

комплектация объектов под ключ необходимым

оборудованием известных мировых брендов.

Мы также располагаем собственным

оборудованием, необходимым для

оперативного монтажа систем видеонаблюдения

под ключ.

Взависимости от бюджета и задач проекта,

можем подобрать как доступное, так и

дорогое оборудование для видеонаблюдения

высокого качества.

1 Профессиональное проектирование

2 Оперативный монтаж

3Качественное обслуживаниеНашиуслугиВидеонаблюдениепод ключ1Проектирование2Комплектация объекта3Монтаж оборудования4Настройка системы5Обслуживание системы

Восстановлениепосле сбоев

1Тестирование состояния системы2Поиск неисправностей3Устранение неисправностей4Поиск причин сбоя5Устранение причин сбоя Монтаж

1Монтаж наружных камер2Монтаж внутренних камер3Монтаж кабелей4Монтаж видеоглазка, домофона, ик-прожектора5Подключение регистратора

Обслуживание1Настрока/отладка оборудования2Контроль качества изображения3Проверка работы программного обеспечения4Оперативное решение небольших проблем5Ремонт и замена оборудованияПреимуществапрофессионального проектирования

Насколькоудобной, функциональной и долговечной

будет новая система видеонаблюдения,

зависит от качествапроекта. Инженеры

SYSTEM integration вкладывают в проекты весь

свой опыт, чтобы учесть все особенности

объекта и грамотно расположить камеры,

подобрать оптимальный объем накопителя,

уложиться в рамки бюджета.

Самыесложные задачи, например, проектирование

системы видеонаблюдения на крупных

складах, наши специалисты решают быстро

и эффективно. Современныесистемы видеонаблюдения позволяют:

выбрать цвет изображения: черно-белое, или цветное

интенсивность освещения, возможность съемки в ночное

время выбрать разрешение (высокое, среднее, низкое)

подобрать оптимальный размер архива - день, неделя,

месяц определиться с темпом записи (до 25 кадров в секунду)

подобрать количество камер для обеспечения

максимальной просматриваемости территории, или помещений здания определить возможность доступа к текущей съемке и архивам (с помощью Интернета, локальной сети) для пользователей

ит.д.

случаев :

На базе видеорегистратора

IP наблюдение

Видеонаблюдение для магазина

Видеонаблюдение для банков

Видеонаблюдение для офисов

Видеонаблюдение в подъезде

Видеонаблюдение для коттеджей

Основнойпрофиль нашей деятельности - уникальные

проекты для конкретного объекта от А

до Я, от стадии проекта до реализации и

настройки. Но мы также работаем с готовыми

проектами, там, где это оправдано.

Стандартные задачи не требуют уникального

проектирования.

Стандартныйпроект можно реализовать в разы быстрее,

стоить он будет значительно меньше

уникального, а по функциональности

прекрасно выполнять поставленные перед

ним задачи. Для каждого запроса клиента

мы стараемся найти оптимальное решение,

которое позволит максимально быстро

решить возникшую проблему.

Сервисноеобслуживания и ремонт

ВSYSTEM integration существует гарантия на все

виды работ длительностью 1 год. В течение

этого времени мы бесплатно обслуживаем

наши объекты. После гарантийного

срока мы также предоставляем услуги

технического обслуживания как для своих

объектов, так и для систем, созданных

другими компаниями и специалистами.

Видеонаблюдениепод ключ: оперативно, просто, надежно!