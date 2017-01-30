Увольнение работника в связи с выходом на пенсию

Статья (SEO)для налогового сайта.Опубликованоhttp://nalog-nalog.ru/zarplaty_i_kadry/uvolnenie_rabotnika_v_svyazi_s_vyhodom_na_pensiyu_nyuansy/

Увольнение в связи с выходом на пенсию против воли сотрудника - это дискриминация его трудовых прав. За принуждение к увольнению в связи с выходом на пенсию работодателю грозит штраф. Бывает, что пожилые люди умышленно или по незнанию злоупотребляют своими правами, нарушая закон. Эта статья о том, на что следует обратить внимание бухгалтеру при увольнении пенсионера.