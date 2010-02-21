В ближайщем будущем Иркутский вокзал будет.

Предполагаемая сумма, необходимая для ремонта вокзала, более 3 миллиардов рублей. Расходы планируется поделить между областью, ОАО «РЖД» и частными инвесторами. Из них половина будет принадлежать области. Начальник ВСЖД Анатолий Краснощек с удовольствием готов поделиться проектом с заинтересованными людьми.

«Предприимчивые, инициативные люди, фирмы и компании должны увидеть своё место в проекте. Он должен быть интересен не только магистрали, региональным и городским властям, но и бизнесу» - поделился он с корреспондентами газеты «Гудок»...