В чем заключается специфика оценки недвижимости?

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ЗАГОРОДНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ — это, таунхаусы, коттеджи, земельные участки, дачи и земля для бизнеса.
Главными критериями оценки загородной недвижимости считаются:
• сделки покупки-продажи объектов недвижимости;
• использование всевозможных объектов недвижимости загородной, к примеру, земельных участков, в виде предметов залога при оформлении банковских кредитов;
• внесение объектов в уставный капитал юридических лиц в качестве вклада;
• определение арендной ставки при сдаче в аренду загородной недвижимости;
• определение размера цены объектов недвижимости для компаний страховых при определении размера страховой суммы.