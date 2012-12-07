В чем заключается специфика оценки недвижимости?

ЗАГОРОДНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ — это, таунхаусы, коттеджи, земельные участки, дачи и земля для бизнеса.

Главными критериями оценки загородной недвижимости считаются:

• сделки покупки-продажи объектов недвижимости;

• использование всевозможных объектов недвижимости загородной, к примеру, земельных участков, в виде предметов залога при оформлении банковских кредитов;

• внесение объектов в уставный капитал юридических лиц в качестве вклада;

• определение арендной ставки при сдаче в аренду загородной недвижимости;

• определение размера цены объектов недвижимости для компаний страховых при определении размера страховой суммы.