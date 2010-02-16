В чём секрет популярности матрасов Tempur?

Современный ортопедический матрас темпур способен создать идеальное, анатомическое положение для спины, тем самым обеспечивая здоровый сон и приятное ощущение расслабленности во всём теле. Исследования доказали, что после двух-трёх недель сна на ортопедическом матрасе человек забывает о том, что такое «ворочаться во сне», избавляется от бессонницы, быстрее высыпается, с утра пропадает подавленность, а ощущение бодрости длится до самого вечера. Помимо этого, матрас tempur может нормализировать давление и кровообращение человека, имеет микромассажный эффект, следит за температурой тела и даже избавляет от храпа. Но обо всём по порядку...