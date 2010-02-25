В Иркутске утверждена система отлова собак
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14 лет назад
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http://www.gazetairkutsk.ru/2010/02/25/id9763/
В Иркутске впервые утвержден документ, который предусматривает особый порядок по отлову и условиям содержания бездомных животных, а также содержит информацию о случаях, в которых усыпление животного возможно.