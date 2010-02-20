В Тунисе отдых -без проблем, по карману будет всем

Где можно отдохнуть и душой и телом так, что бы сочетание цены и качества было бы оптимально приемлемым? И этот вопрос вовсе не риторический. Отдых на коралловом берегу древнего Туниса, с современным европейским сервисом - это то, что надо для утомленного бытом и работой русского туриста.