Веб -дизайнер

Современный интернет-рынок создаёт спрос на совершенно новые интернет - профессии. Одной из таких является профессия Web - дизайнера. Благодаря стремительному развитию глобальной сети Интернет, сегодня возник совершенно оправданный спрос на специалистов этого направления.

Кто такой Web - дизайнер?

Если рассматривать профессию Web – дизайнера в узком понятии, то на сегодняшний день Web -дизайнер – это профессионал, который в первую очередь создаёт «лицо» сайта, то есть тот продукт, который в первую очередь видит посетитель. Но, если рассматривать более глубоко и детально, то недостаточно сказать, что Web – дизайнер – это только оформитель обложки сайта. Для успешной и продуктивной работы Web - дизайнер должен обладать рядом качественных характеристик и профессиональных умений и навыков.

Что должен уметь Web - дизайнер?

Web – дизайнер – это в первую очередь, творческая профессия. Соответственно ему необходимо обладать креативным мышлением и художественным вкусом для успешной разработки эскизов оформления сайтов и самостоятельной проработки композиционных и технологических решений, учитывая современные направления Интернет - моды.

Web-дизайнер должен обладать знаниями в основах рисунка и живописи, композиции, цвета, основах проектирования шрифтов.

Web-дизайнер должен уметь классифицировать сайты по назначению, знать

способы конструирования и моделирования сайтов, современные технологии изготовления и обработки изображений; знать языки программирования HTML и JavaScript, в совершенстве владеть редакторами Adobe Рhotoshop, Adobe Illustrator, Macromedia Flash, Macromedia Dreamweaver.

Web – дизайнер должен обладать умением генерировать дизайн. Это значит, посредством цветовой гаммы и возможных и невозможных средств создавать настроение и эмоции, различные отличительные объекты и содержательные картинки.

Специфика работы.

Web – дизайнер – это художник – творец, который творит так, что бы самому не было стыдно. Его работы - это его дети, в которых заложена индивидуальная неповторимость.

Настоящий дизайнер постоянно находится в движении к ежедневному созиданию. Web –дизайнер, это идейный вдохновитель. Его идеи - это идеи креативной сферы, которые не ощутимы на ощупь, но способны воплощаться в реальность.

Плюсы и минусы.

Минусов, пожалуй, только несколько. Эта работа трудная и что бы на ней хорошо зарабатывать, необходимо, постоянно совершенствуясь, много и упорно трудиться. Лёгких денег она не приносит.

Следующий минус – прямая зависимость зарплаты от наличия заказов: есть заказы, есть и деньги.

Плюсы этой профессии таковы:

Наличие свободного рынка, что даёт возможность профессионального роста. Любую ошибку можно всегда исправить, обладая собственным компьютером и необходимыми программами. Возможность работать в комфортной домашней обстановке. Для того, что бы приступить к работе, нет необходимости вкладывать свои средства. Возможность успешно реализовать свои самые смелые и нестандартные идеи.

Это завлекающая профессия: чем больше вникаешь, тем больше углубляешься и постоянно находишь новые разнообразные идеи для их творческой реализации.

Квалификационные требования

Художественное, техническое образование и непреодолимое желание работать.