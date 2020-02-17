Великий мистификатор и анархист Ярослав Гашек

Говоря, «Ярослав Гашек» подразумеваем «Швейк» - и наоборот. Имя писателя-сатирика ассоциируется в первую очередь с романом о бравом солдате. Но в его багаже огромное количество произведений – около полутора тысяч, хотя точное число никто не может назвать. Сама личность автора невероятно туманна и загадочна: над этим Гашек потрудился лично. Не зря его считают великим мистификатором!