Веселые игры из ничего
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15 лет назад
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Чтобы ваш годовалый малыш был счастлив и доволен, не нужно никаких денежных затрат и излишних стараний. Все, что потребуется для поднятия настроения ребенку – это внимание и интересная игра, которую вы можете организовать из любых подручных материалов.