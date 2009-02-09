Веселые игры из ничего

Копирайтинг
Добавлена
15 лет назад
166 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Чтобы ваш годовалый малыш был счастлив и доволен, не нужно никаких денежных затрат и излишних стараний. Все, что потребуется для поднятия настроения ребенку – это внимание и интересная игра, которую вы можете организовать из любых подручных материалов.

Веселые игры из ничего.doc
30 КБ