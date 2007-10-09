Ветер в руках - ветер в голове

«...Это не уничижительная характеристика. Это - признак квалификации, а пуще того - признак приобщения к кайту. Человек, управляющий кайтом, берёт в узду ветер. А ветер - вольная стихия, и чтобы встать с ним наравне, необходимы недюжинная собранность, тонкость чувств и реакций, сила, наконец. Сила тела и сила духа.

Детская забава со змеем на деле - игра для настоящих мужчин. Но чтобы прочувствовать это, нужно не раз подержать кайт в руках.»

Старый текст о киевских кайтерах.