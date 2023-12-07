Выбираем коляску для погодок
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16 дней назад
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Статья о том, как правильно подойти к выбору коляски для детей-погодок с учетом всех возможных нюансов, вариантов и моделей.
https://docs.google.com/document/d/17oYyjnq9oJj1RCg6Lkwt325LOGxTPYJLgO6VrRWv2Tc/edit