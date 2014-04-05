Выбираем мотозапчасти. Звезды для мотоцикла

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Попробуем выбрать наиболее важный элемент мотоцикла с точки зрения автолюбителя. Поставим себя на его место. Оказывается, звезда для любого мотоцикла – одна из самых значимых его деталей.

Именно звезда выдерживает громадную нагрузку и подвергается значительному износу.

Для звезды мотоцикла существует правило, согласно которому рекомендуется менять их вместе с каждой сменой мотоциклетной цепи. Это вполне логичное требование, так как износившаяся цепь поспособствует скорейшему старению новой детали. В свою очередь, износившаяся звезда будет усиленно изнашивать металл новой цепи.

Конечно же, звезда мотоцикла должна служить оптимальному балансу как скорости так и разгонной динамики.

Изменяем заднюю звезду.

Увеличение заднего звездного блока увеличит крутящий момент, а уменьшение звезды – повысит максимальную скорость.

Изменяя переднюю звезду – получаем возможность изменить мощность мотоцикла.

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