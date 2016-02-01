Выбираем смеситель для ванной комнаты

Важные критериивыбора наиболее оптимальной модели современного смесителя – это

компания-производитель, технические характеристики, а также немаловажный

эстетический фактор, порой играющий решающую роль в интерьере ванных комнат. Практически

все брендовые коллекции располагают эксклюзивными моделями. Чтобы купить смеситель для ванной, следуетучесть массу составляющих. Прежде всего, важно знать, что дорогой – не означает

лучший, хотя не стоит приобретать и самую дешевую модель, поскольку она может

оказаться фальсификатом, браком либо устаревшим вариантом. Несмотря на эстетические

пристрастия, в первую очередь необходимо обращать внимание на технические

характеристики смесителя. Качественный вариант - это тяжелый смеситель, выполненный на баземассивной латуни, которая чрезвычайно устойчива против разрушительных

коррозионных процессов. Внешнее хромирование и никелирование придает латунным

корпусам смесителей невероятно привлекательный вид. Наиболее удачным и доступным покрытиемсчитается хром, поскольку значительно улучшает гигиенические и прочностные

свойства корпуса. Комфортными вэксплуатации, надежными и долговечными являются модели, оснащенные клапанами из

керамики. Конструктив двухвентильных смесителей достаточно прост, но не менее

дешев, нежели однорычажные. С позицииэкономии воды стоит предпочесть однорычажные модели с соответствующими

характеристиками. Термостатические смесители существенно повышают безопасность

маленьких детей в условиях ванной комнаты в частном секторе либо панельном

доме. Ванные комнатылучше оборудовать поворотными либо фиксированными моделями смесителей, для

которых характерен низкий излив. Привыборе механического смесителя предпочтительно выбирать однозахватный с

максимальным углом поворота. Данный фактор позволит наиболее плавно

осуществлять температурную регулировку воды.