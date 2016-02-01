Выбираем смеситель для ванной комнаты

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Важные критериивыбора наиболее оптимальной модели современного смесителя – это
компания-производитель, технические характеристики, а также немаловажный
эстетический фактор, порой играющий решающую роль в интерьере ванных комнат. Практически
все брендовые коллекции располагают эксклюзивными моделями. Чтобы купить смеситель для ванной, следуетучесть массу составляющих. Прежде всего, важно знать, что дорогой – не означает
лучший, хотя не стоит приобретать и самую дешевую модель, поскольку она может
оказаться фальсификатом, браком либо устаревшим вариантом. Несмотря на эстетические
пристрастия, в первую очередь необходимо обращать внимание на технические
характеристики смесителя. Качественный вариант - это тяжелый смеситель, выполненный на баземассивной латуни, которая чрезвычайно устойчива против разрушительных
коррозионных процессов. Внешнее хромирование и никелирование придает латунным
корпусам смесителей невероятно привлекательный вид. Наиболее удачным и доступным покрытиемсчитается хром, поскольку значительно улучшает гигиенические и прочностные
свойства корпуса. Комфортными вэксплуатации, надежными и долговечными являются модели, оснащенные клапанами из
керамики. Конструктив двухвентильных смесителей достаточно прост, но не менее
дешев, нежели однорычажные. С позицииэкономии воды стоит предпочесть однорычажные модели с соответствующими
характеристиками. Термостатические смесители существенно повышают безопасность
маленьких детей в условиях ванной комнаты в частном секторе либо панельном
доме. Ванные комнатылучше оборудовать поворотными либо фиксированными моделями смесителей, для
которых характерен низкий излив. Привыборе механического смесителя предпочтительно выбирать однозахватный с
максимальным углом поворота. Данный фактор позволит наиболее плавно
осуществлять температурную регулировку воды.