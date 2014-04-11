Выбор тех, кто ценит изящность и качество

Не так давно торговая марка производства бытовой техники Gorenje стала одним из самых популярных и даже престижных брендов в странах СНГ. Название «Gorenje» ассоциируется с отличным европейским качеством, надежностью и потрясающим современным дизайном своей продукции.

Главной и особенно востребованной линией товаров производителя Gorenje стали электрические и газовые плиты, а также варочные панели и духовые шкафы. Если вы планируете покупать встраиваемую технику для кухни, то Gorenje сможет предложить вам достойную альтернативу давно устоявшимся на рынке техники брендам.

И сегодня я хочу представить одну из интереснейших моделей газовых варочных поверхностей, именуемую GC640BC.

Отличительной чертой, выделяющей GC640BC из многообразия ассортимента, стал удивительный дизайн. Утонченный внешний вид хорошо впишется как в классическую кухню, так и в современный минималистический интерьер. Черный цвет придает шик и интригующую роскошь этой модели, что заставляет к ней относиться, скорее, как к предмету искусства, чем как к обыденной бытовой технике. Кроме того, выбранный цвет грамотно найдет себе место в интерьере практически любой цветовой гаммы, по праву разрушая стандарты белых оттенков, которые мы привыкли видеть у себя на кухне. Независимая панель может олицетворять собой некую изюминку или контраст, выделяясь из общего вида кухонной гарнитуры. Или хорошо будет смотреться в сочетании с другими черными предметами бытовой техники. Необязательно самому быть дизайнером, чтобы понять, насколько универсален и одновременно индивидуален внешний вид GC640BC.

Эффект блеска и инновационного стиля, появился благодаря ультрамодному материалу изготовления панели – стеклокерамике. Само собой, использование этого материала, подразумевает особый уход за поверхностью, которому стоит уделить достаточно внимания. Существует ряд правил использования панелей из стеклокерамики:

-посуда должна быть соответствующего размера и иметь ровное дно;

-для чистки поверхности необходимо использовать специальные средства для керамики;

-нельзя очищать поверхность, пока она полностью не остынет.

Есть еще некоторые меры предосторожности, указанные в инструкции. Соблюдая эти простые правила, которые легко войдут в привычку, у вас не возникнет проблем с использованием GC640BC, поэтому этого не стоит бояться. Кроме того, шлифованные края стеклокерамики делают поверхность по максимуму безопасной.

Данная модель включает в себя все необходимые инновационные функции, такие как газ-контроль и автоматический электроподжиг. Стандартное количество конфорок, оборудованных четырьмя чугунными решетками, поможет вам приготовить несколько блюд одновременно или ускорить процесс приготовления одного блюда.

Эту инновационную модель можно считать одной из компромиссных вариантов, не

ставящих выбор между функциями, качеством и дизайном бытовой техники. В совокупности все это становится решающим фактором для выбора модели GC640BC, которая уже радует большое количество хозяек нашей страны.