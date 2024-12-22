Виды работ экскаватора Doosan 225

Земляные работы

Гусеничный экскаватор Doosan 225 широко применяется для выполнения сложных земляных работ, таких как рытье котлованов, траншей и подготовка строительных площадок. Мощный двигатель и надёжная гидравлическая система позволяют эффективно обрабатывать большие объёмы грунта, что значительно ускоряет процессы на строительных объектах.

Демонтажные работы

Экскаватор Doosan 225 активно используется в демонтажных работах, включая разборку старых зданий и разрушение бетонных сооружений. Специальное навесное оборудование, такое как гидромолоты и гидроножницы, повышает его производительность и позволяет справляться с твёрдыми конструкциями. (И так далее...)

https://docs.google.com/document/d/1KSNARjmZMA1FvrxWDhyV7-OGRy3H48UF/edit