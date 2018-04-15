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Родители, ждущие первенца илиуже воспитывающие нескольких детей, знают, что материальное благополучие семьи
играет важную роль в обеспечении и развитии ребенка, как дорого обходятся вещи
даже самой первой необходимости. Уход за ребенком стал роскошью для многих
малообеспеченных семей и досадным залогом низкой рождаемости в стране.
ПравительствоРФ решило основательно преодолеть демографическую проблему среди
трудоспособного народонаселения путем принятия нового типа социальных бюджетных
жалований - выплаты за первого ребенка в 2018 году.
Положениеи процедура выплат таких субвенций вступили в силу с первого января текущего
года.
Кому полагаютсянововведенные выплаты?
Прекрасную возможность получать бюджетную выплату на первого ребенка обрели
мать, отец, опекун или усыновитель новорожденного не ранее первого января 2018
года, с небольшими доходами, которые за последний год, не превышают сумму
полтора прожиточного минимума для трудоспособного народонаселения. Средний
показатель одного минимума по стране - 11,2 тысячи рублей.
Обязательнымусловием является также постоянное проживание родителей на территории РФ, а
первенец должен быть ее гражданином.
Пособноежалованье выплачивается на ежемесячной основе на протяжении 1,5 года с момента
рождения малыша.
Правила расчета суммывыплаты за первого ребенка в 2018 году
Согласно установленных законодательством норм, размер ежемесячных бюджетных
субвенций составляет один прожиточный минимум за 2-й квартал предыдущего года
(регионально) для детей. Таким образом, учитывается при расчете показатель
минимума, установленного в отдельном субъекте РФ и закрепленного в 2017 году
(второй квартал), при подаче заявления в 2018 году.
Порядок оформления выплатыза первого ребенка в 2018 году
Чтобы воспользоваться шансом на получение субвенции, родителям малыша
необходимо не тянуть пока ребенок подрастет и обратиться (территориально по
месту жительства) в орган социальной защиты населения (Собес), путем подачи
заявления, установленной письменной формы, о назначении такой выплаты.
Кзаявлению следует приложить все нижеописанные копии документов, подтверждающие:
- рождение ребенка;
- гражданство родителей и малыша;
- заключение брака или его расторжение;
- денежный доход семьи с официального места работы;
- получение компенсационных выплат (стипендии, пенсии и др.).
Еслиребенок рожден в другой стране, его родители расторгли брак, если его мать
умерла или отца призвали на военную службу, необходимо подать все документы,
подтверждающие такие факты.
Выплаты запервого ребенка в 2018 году длятся ровно один год с даты подачи заявления.
Спустя год, если малыш не достиг возраста полутора лет, родители могут снова
обратиться в указанный выше орган, соблюдая ту же процедуру.
Последствия использования“вознаграждения” не на ребенка
Государственные средства, делегированные на реализацию выплаты за первого
ребенка в 2018 году, имеют целевой характер и расходование ее на другие нужды -
запрещено и преследуется Законом.
Приусловии использования взрослыми полученных средств на ребёнка не по назначению
орган исполнительной власти, открывает процедуру взыскания с них денежных
средства в объеме, ранее выплаченном.