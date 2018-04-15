Родители, ждущие первенца илиуже воспитывающие нескольких детей, знают, что материальное благополучие семьи

играет важную роль в обеспечении и развитии ребенка, как дорого обходятся вещи

даже самой первой необходимости. Уход за ребенком стал роскошью для многих

малообеспеченных семей и досадным залогом низкой рождаемости в стране.

ПравительствоРФ решило основательно преодолеть демографическую проблему среди

трудоспособного народонаселения путем принятия нового типа социальных бюджетных

жалований - выплаты за первого ребенка в 2018 году.

Положениеи процедура выплат таких субвенций вступили в силу с первого января текущего

года.

Кому полагаютсянововведенные выплаты?

Прекрасную возможность получать бюджетную выплату на первого ребенка обрели

мать, отец, опекун или усыновитель новорожденного не ранее первого января 2018

года, с небольшими доходами, которые за последний год, не превышают сумму

полтора прожиточного минимума для трудоспособного народонаселения. Средний

показатель одного минимума по стране - 11,2 тысячи рублей.

Обязательнымусловием является также постоянное проживание родителей на территории РФ, а

первенец должен быть ее гражданином.

Пособноежалованье выплачивается на ежемесячной основе на протяжении 1,5 года с момента

рождения малыша.

Правила расчета суммывыплаты за первого ребенка в 2018 году

Согласно установленных законодательством норм, размер ежемесячных бюджетных

субвенций составляет один прожиточный минимум за 2-й квартал предыдущего года

(регионально) для детей. Таким образом, учитывается при расчете показатель

минимума, установленного в отдельном субъекте РФ и закрепленного в 2017 году

(второй квартал), при подаче заявления в 2018 году.

Порядок оформления выплатыза первого ребенка в 2018 году

Чтобы воспользоваться шансом на получение субвенции, родителям малыша

необходимо не тянуть пока ребенок подрастет и обратиться (территориально по

месту жительства) в орган социальной защиты населения (Собес), путем подачи

заявления, установленной письменной формы, о назначении такой выплаты.

Кзаявлению следует приложить все нижеописанные копии документов, подтверждающие:

- рождение ребенка;

- гражданство родителей и малыша;

- заключение брака или его расторжение;

- денежный доход семьи с официального места работы;

- получение компенсационных выплат (стипендии, пенсии и др.).

Еслиребенок рожден в другой стране, его родители расторгли брак, если его мать

умерла или отца призвали на военную службу, необходимо подать все документы,

подтверждающие такие факты.

Выплаты запервого ребенка в 2018 году длятся ровно один год с даты подачи заявления.

Спустя год, если малыш не достиг возраста полутора лет, родители могут снова

обратиться в указанный выше орган, соблюдая ту же процедуру.

Последствия использования“вознаграждения” не на ребенка

Государственные средства, делегированные на реализацию выплаты за первого

ребенка в 2018 году, имеют целевой характер и расходование ее на другие нужды -

запрещено и преследуется Законом.

Приусловии использования взрослыми полученных средств на ребёнка не по назначению

орган исполнительной власти, открывает процедуру взыскания с них денежных

средства в объеме, ранее выплаченном.

http://prntscr.com/i6d1io

https://prnt.sc/i6d1zz