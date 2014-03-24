Выпускной в детском саду является самым знаменательным днем в жизни ребенка, а так же его мамы и папы. Ведь он встречает самый первый выпускной в его жизни! Первым шагом во взрослую жизнь станет прощание со стенами такого родного детского сада, с полюбившимися игрушками, добрыми воспитателями. К такому событию нужно тщательно подготовиться и родителям, и детям и воспитателям. Дети репетируют, готовятся к выступлению, а напутственные слова остаются за родителями и воспитателями, они готовятся поздравлять своих детей и вручать им грамоты.