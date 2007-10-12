Вырастим розу из букета

Представьте роскошный букет роз в изящной хрустальной вазе. Каждый цветок по-своему прекрасен. Бутоны благоухают, наполняя божественным ароматом комнату, ярко-алые лепестки так и манят нежным шелком прикоснуться к ним.

Эта красота не вечна – она увянет, не пройдет и недели. Знайте же, что ее можно сберечь, продлить и даже приумножить, приложив немного усилий. Я расскажу, что делать, чтобы заставить цветок уже следующей весной снова дарить Вам свою красоту.

Можете еще полюбоваться бархатистыми розочками, но когда бутоны начнут увядать, выберите цветок с одревесневшим стеблем и отделите его от букета. Следите за тем, чтобы стебель был свежим, листья – зелеными и упругими, хотя сам цветок уже может завянуть. Чтобы розочка прижилась и из нее получился продуктивный черенок, обратите внимание на то, чтобы между стеблем и листиками была спящая почка (глазок).

Теперь, когда подходящий цветок выбран, приступим к нарезанию черенков. Для начала необходимо срезать цветочный бутон – он уже отслужил свое, пусть не забирает жизненные силы у будущего растения. Полученный стебель можно разделить на несколько черенков. Из побега средней длины лучше всего нарезать 2 черенка с 2-3 почками на каждом. Лучше всего нарезать черенки со средней части стебля. Если стебель для размножения взят не из букета, а срезан с розового куста, то выбирайте побеги с цветком, а не жировики (которые не цветут).

Внимательно отнеситесь к нарезанию черенков. Тут важны все детали - и направление среза, и его расстояние от почки. Советую, верхний срез делать прямым на расстоянии 1-1,5 см над глазком, а снизу обрезать черенок наискосок от почки вниз. Не разрезайте побег тупым секатором или ножницами, иначе, вполне вероятно, что роза будет много болеть. Срез должен быть ровным, а не зубчатым.

С полученным черенком еще нужно произвести несколько нехитрых операций. Самый нижний лист на черенке лучше всего срезать полностью, а листики, расположенные выше, обрезать наполовину. Этим обеспечивается отток пластических веществ по стеблю вниз, что будет стимулировать рост корней.

Черенок готов, осталось решить, где же будет расти наша роза. Лучше всего, конечно же, посадить розу в саду, где она будет получать не только заботу своей хозяйки, но и дождевую влагу, солнечное тепло. Предпочтительно высаживать розы в открытый грунт в начале осени, накрывать черенок стеклянной банкой (также можно соорудить металлический каркас и затянуть его пленкой), создавая микроклимат, в котором красавица будет становиться на ноги, крепнуть, чтобы к лету расцвести во всей красе. Черенок закапывают в землю до первых листиков, землю вокруг банки уплотняют. Банку желательно прикрывать сверху листьями или ветками, зимой – присыпать снегом, чтобы защитить растение от слишком яркого солнца и от суровых морозов. До следующей весны банку снимать не нужно, чтобы не беспокоить цветок и не нарушать его среду обитания.

Можно высаживать черенки в цветочные горшки (слой перегноя, дерновой земли, речного песка, 4:4:1). В комнатных условиях их тоже накрывают на зиму банкой или полиэтиленовым стаканчиком, ставят в прохладном месте и периодически проветривают. Весной из горшков цветы высаживают в открытый грунт.

Если Вы будете заботиться о своем питомце, то уже к лету сможете снова любоваться прелестными, ароматными бутонами, как когда-то в букете…