Витамины при переломах костей

Витамины припереломах костей

Регенерациясломанной кости требует от больного не только ухода и покоя, но и тщательного

подхода к питанию и приёму специальных препаратов, способствующих заживлению

костной ткани.

Периодвосстановления после перелома кости может колебаться от 3 недель до нескольких

месяцев. Все это время организм нуждается в дополнительном строительном

материале. Сломанная кость срастается при помощи так называемой костной мозоли

– наросте на месте слома. Исследования показали, что пролиферация (размножение)

клеток для этого слоя начинается со второго дня после перелома. Поэтому

начинать принимать витамины при переломах нужно сразу после травмы.

Органическаясоединительная ткань в зоне перелома образуется способом синтеза коллагенового

белка. На следующем этапе восстановления кости этот белок укрепляется за счёт

наполнения его солями и микроэлементами, которые хранятся в костной системе

человека и доставляются в зону травмы путём тока крови. В связи с этим

основными строительными компонентами при регенерации костной ткани являются:

белок;

кальций;

фосфор;

цинк;

витамины группы В;

витамин С;

витамин D;

Белок

Исследованияпоказали, что недостаточное потребление с пищей белков приводит к существенной

задержке развития костной мозоли. При этом у человека с переломом развивается

гипопротеинемия, когда в результате нехватки белка организм больного начинает

использовать собственный белок, который зарезервирован под другие нужды.

Поэтомуежедневное потребление белка должно быть увеличено до 150 гр. в сутки, притом

большая часть этого рациона должна состоять из белка животного происхождения.

Его поставляют такие продукты, как: отварное мясо, запечённая и пареная рыба,

яйца, творог и сыр. При переломах рекомендуются также желейные продукты,

поскольку желатин, по сути, – это вытяжка коллагенового белка из костей и

суставов животных.

Кальций

Послепервого этапа формирования костной мозоли начинается её кальцификация. Обычно в

организме человека достаточно минеральных материалов для непрерывного созидания

и рассасывания костных тканей. Однако, если перелом сложный и множественный, а

кость подверглась дроблению, то естественного запаса кальция в организме

больного может не хватить. Поэтому при любом переломе врачи в первую очередь

назначают препараты с кальцием (Кальцимин, Кальций D3). А поскольку этот

микроэлемент усваивается только в паре с витамином D, то большинство препаратов

предлагают оптимальное сочетание этих двух веществ.

Если, кпримеру, вы принимаете витамины при переломе руки, то наряду сэтим нужно избегать приёма продуктов, выводящих полезные вещества из организма.

Так, одна чашечка кофе способна вывести из тела суточную дозу кальция: вместо

10 мг Са теряется 50 мг. А если человек привык выпивать три чашки кофе в день,

то можно предположить, что его перелом будет срастаться очень долго.

Принимаявитаминные добавки, не стоит забывать о натуральных продуктах богатых кальцием.

Среди них есть чемпион по содержанию кальция – кунжут (1,4 гр. Са в 100 гр.). В

период восстановления костной ткани этот продукт желательно ввести в рацион.

Фосфор

Кальцийнаходится в тесном взаимодействии не только с витамином D, но и напрямую связан

с фосфором. В пропорциях 2(Са) к 1 (P)они уравновешивают друг друга и участвуют

во многих обменных процессах организма. Примечательно, что избыток фосфора так

же вреден, как и его нехватка – в обоих случаях уровень кальция при этом

снижается. Дефицит фосфора может привести к хрупкости костей и вероятности

переломов. Если больной уже принимает витамины при переломе ноги, тообратить внимание на содержание в препаратах фосфора будет нелишним. Соли

фосфора участвуют в образовании клеток костной ткани. Среди продуктов,

содержащих фосфор, можно назвать такие, как:

домашний творог (216 мг на 100 гр);

фундук (229 мг на 100 гр);

грецкие орехи (564 мг на 100 гр);

фасоль (541 мг на 100 гр);

горох (329 мг на 100 гр);

Цинк

Микроэлементцинк выполняет множество функций в организме, среди которых можно назвать рост

клеток и восстановление повреждённых тканей. Геном клетки включает более 100

нуклеопротеидов, в составе которых есть цинк. Первым признаком нехватки этого

элемента в организме является замедление в росте.

Чтобывосполнить его дефицит , нужно включить в рацион такие продукты, как: яблоки,

инжир, мёд, грейпфрут, орехи и зелёный чай.

Витамины(группы В)

Еслиминералы являются строительным материалом при регенерации костей, то витамины

являются тем биокатализатором, которые доставляют химический материал и

регулируют процесс роста костей. К примеру, В6 отвечает за укрепление коллагеновойструктуры костной ткани. В2, В6 и В12участвуют в процессе кроветворения, а В1, В2 и В6 отвечают за нормализацию нервной системы. Всю группу В можновосполнить, если в небольших количествах употреблять свежее пиво. Также богаты

этими витаминами бобовые, гречиха, шпинат, рыба и бананы. При назначении лечебного

курса комплекс группы В частопрописывается в уколах внутримышечно.

ВитаминD

Мы ужеписали, что этот элемент составляет пару микроэлементу кальцию. Его функция

буквально переводится как «доставляющий кальций». Благодаря ему кальций

усваивается и осуществляет рост тканей. Он также регулирует количество

ферментов для сохранения минеральных веществ в костях и зубах. Особенность в том, что организм способен сам егосинтезировать при попадании на тело прямых солнечных лучей. При этом

необязательно загорать – достаточно немного солнца для лица и кожи рук.

Витамин С

Этот витаминпозволяет восстановить плотность костной ткани. Он удерживает минералы и

ферменты на своих местах, а при дефиците С строительные материалы просто рассыпаются изколлагеновой основы. Недостаток егопроявляется в кровоточивости дёсен и появлении синяков на коже. Человеческий

организм не способен синтезировать или накапливать этот витамин, поэтому его

нужно регулярно пополнять за счёт свежих фруктов и овощей. Большое количество

его содержится в капусте, репчатом луке, лимонах и апельсинах, шиповнике,

укропе, облепихе. В небольших дозах он присутствует во всех фруктах и

ягодах.

Как видно,человеку жизненно необходимы витамины для костей после перелома. Пополнитьих запас можно с помощью специальных препаратов, назначаемых врачами. При этом

не нужно забывать о диете и сбалансированном разнообразном питании. В таком

случае переломы будут заживать быстро и без осложнений.