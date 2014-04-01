Внедрение 1С

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Работа современной компании невозможна без использованияединой базы данных для хранения и обработки управленческой и финансовой
информации. Это позволяет быстро анализировать основные показатели деятельности
компании, оценивать ее конкурентные основные позиции на рынке реализуемых или
производимых товаров, а также оказываемых
услуг. Быстрые и стратегически обоснованные решения в направленияхразвития бизнеса позволяют стать более успешными и завоевать свою долю рынка.
В такой ситуации необходима качественная система управления,которая бы охватывала все сферы оперативного и управленческого учета. Компания
1С является лидером в разработке и продаже программных продуктов по учету
основных показателей работы предприятия.
1C.docx
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