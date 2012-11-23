Вода – это жизнь, а что может быть дороже и важнее жизни человека!? Для поддержания жизни, тонуса, и бодрости тела необходимо употреблять не менее двух литров воды в день, скажете, что это и так всем известно, но это именно так и есть. А в современном мире, чтобы напиться «живой водицы», нужно либо быть «водовозом», чтобы всегда иметь при себе много воды, либо использовать воду в бутылках. Так вот, я хочу предложить вам именно воду в бутылках.