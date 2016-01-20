Волшебная сила морозника

Статья информационного характера. Описание морозника как растения и лекарственного средства. Состав и характеристика его лечебных свойств. Показания к применению. Похудение с помощью морозника. Формы выпуска.

Рекомендована для прочтения людям, которые стремятся быть красивыми и здоровыми, предпочитая лекарствам волшебную силу растений.