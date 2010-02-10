Волшебные феи. Цветочное королевство
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14 лет назад
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Вы когда-нибудь задумывались, откуда берутся феи? Оказывается, все очень просто: любая маленькая девочка, пройдя подготовку, может стать ею. Главное, попасть в Цветочное королевство, где волшебные обитательницы с радостью встречают новеньких.