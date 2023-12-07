Восстановление речи после инсульта
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16 дней назад
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Статья о восстановлении речи после инсульта
при ее нарушении или полной потере.
Как быстро восстановить речь после инсульта в домашних условиях с помощью логопедических упражнений и артикуляционной гимнастики.
Можно ли дать прогноз как быстро восстановится речь?
https://docs.google.com/document/d/18vizct9B3-FFz35wLdV61PKDwJceTz3wJdocuG2S9Ns/edit#heading=h.q6ifj2wkghgw