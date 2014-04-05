Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
http://sklo.od.ua/partners/vostochniy_stil_interera
Тема: Интерьер в Восточном стиле
Задание:
Написать информативную статью о восточном стиле интерьера,по ходу текста вставляя, где в стиле можно применять закаленное стекло.
Плюс 3-4 фотографии самого стиля, чтобы они нравились и вам(качественные)
Кол-во знаков:
2 тыс.
Ключевые слова:
Восточный стиль интерьера, дизайнерские решения, дизайнинтерьера – употребить 7-8 раз каждое