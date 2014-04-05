http://sklo.od.ua/partners/vostochniy_stil_interera

Тема: Интерьер в Восточном стиле

Задание:

Написать информативную статью о восточном стиле интерьера,по ходу текста вставляя, где в стиле можно применять закаленное стекло.

Плюс 3-4 фотографии самого стиля, чтобы они нравились и вам(качественные)

Кол-во знаков:

2 тыс.

Ключевые слова:

Восточный стиль интерьера, дизайнерские решения, дизайнинтерьера – употребить 7-8 раз каждое