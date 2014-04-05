Восточный стиль интерьера

Добавлена
10 лет назад
102 просмотра
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Тема: Интерьер в Восточном стиле

 

Задание:

 

Написать информативную статью о восточном стиле интерьера,по ходу текста вставляя, где в стиле можно применять закаленное стекло.

Плюс 3-4 фотографии самого стиля, чтобы они нравились и вам(качественные)

 

Кол-во знаков:

2 тыс.

 

 

Ключевые слова:

Восточный стиль интерьера, дизайнерские решения, дизайнинтерьера – употребить 7-8 раз каждое

47_Интерьер в Восточном стиле.doc
34 КБ