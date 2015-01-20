Время утепляться: как сохранить тепло и деньги

Готовность к зимним заморозкам определяет характер хорошего хозяина. Именно в утеплении дома или квартиры иногда состоит главная забота любого человека. В преддверии морозов некоторые спешат обзавестись дешёвыми электрообогревателями. И вскоре, очень сильно об этом жалеют, ведь такие обогреватели потребляют очень большое количество электроэнергии, а результат их работы достаточно невысок – они с трудом способны обогреть даже небольшое помещение. Именно поэтому специалисты советуют устанавливать качественные отопительные котлы.