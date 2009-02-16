Все о японской диете

Одной из новых, но уже популярных диет, является Японская диета, или как ее часто называют «Японка».

Все мы знаем о хрупкости и элегантности японских женщин. Пересматривая известную картину «Мемуары Гейши», невольно восхищаешься красотой, грациозностью и обаянием коренных жительниц Японии. Выразительный взгляд, красивая фигура, прелестная улыбка. Все это для современного европейца – экзотика и полет фантазии.

Японская диета - пожалуй, самая загадочная из известных сейчас диет. Загадочная потому что сведения, имеющиеся о ней, очень разнятся, и в разных источниках состав меню, а также продолжительность самой диеты, могут различаться.