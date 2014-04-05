Всем фанатам радиоуправляемых вертолетов

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Всем любителям и фанатам радиоуправляемых вертолетов посвящается.Сравнение соосной схемы радиоуправляемых вертолетов с рулевым винтом, ее преимущества.Оглавление:

Часть 1. Краткий экскурс в историю боевой техники. Неоспоримые достоинства соосников

Часть 2. Радиоуправляемые вертолеты. Что это за зверь - трехканальники, четырехканальники

Часть 3. Схема основного блока. Недостатки соосников.

Выкладываю на стол все, что знаю о радиоуправляемых моделях соосников. Попробую рассказать вам все о наших дорогих игрушках: какие они бывают, их отличия, устройство, трех и четырех канальное управление