Введение в Дихтиономику (часть 2)

Объемная работа Эконофизика

Методология современной науки предоставляет очень большой набор инструментов для исследования явлений, проектирования концепций и разработки сложных структур. Причём сам научный метод является универсальным и может применяться в исследовании как естественных, так и общественных науках.

В конце XX века возникла эконофизика в качестве отдельной области знания. Эконофизика является попыткой применить физические методы для решения сложных проблем экономики, так как традиционные объяснения экономистов либо плохо, либо вообще не соответствуют между явлениями, наборами данных и теми теоретическим моделям, что ортодоксальная экономика ставит во главу угла.

Как и в случае с традиционной экономикой, эконофизика, практически полностью, посвящена хозяйственной деятельности человека и обществ, а также вопросу образования и распадения таких обществ. Однако, последняя предполагает найти в экономике аналог «атома» из которого состоит все в физике, а сам подход предполагает более прикладной характер работы (например, конструирование и исследование искусственных сообществ).

Несмотря на то, что эконофизика импонирует научному сообществу как новое междисциплинарное направление, всё-таки есть некоторые ее особенности, которые мешают ей оформиться в отдельную науку, как математика или та же физика. Конечно же речь идёт о предмете исследования эконофизики. Современное представление об экономических явлениях довольно размыто и поэтому первое, что нужно сделать, так это выделить объект исследования и уже затем его изучать.

Альтернативные экономические теории

Помимо академической экономической науки существует и огромное множество альтернативных экономик. Характерной особенностью таких теорий, является тот факт, что их экономические идеи и практики не включены в официальную идеологию международных организаций ВТО (Всемирной Торговой Организации) МВФ (Международного Валютного Фонда) и ВБ (Всемирного Банка).

Чаще всего альтернативные экономические теории критикуют доминирующую модель за ее подход к человеческим существам, их сообществам, а также к биосфере. Современные сторонники неортодоксальных экономик предъявляют представителям мейнстрима излишнюю консервативность и неготовность рассматривать альтернативы. По мнению первых, современная экономическая модель построена сверху вниз на базе индивидуализма, эгоизма и рационализма, что фундаментально не позволяет создать справедливо функционирующую экономику.

Сегодня нет сколько-нибудь однозначно единой системы, которая стала бы альтернативой мейнстримной экономики. Чаще всего под такими теориями подразумевается разрешение конфликтов в рамках какого либо спектра экономических проблем. При этом игнорируются многие другие вопросы доминирующего экономического комплекса.

Частные деньги

Среди прочих альтернативных экономических теорий существует концепция частных денег. Она была выдвинута в одноимённой книге Фридриха фон Хайека «Частные деньги» в 1976 году и заслуживает особого внимания. Частные деньги чаще всего определяют как негосударственные фидуциарные деньги, эмитируемые и используемые в обращении частными институциональными субъектами. Однако, сам термин описывает более общее явление.

Причина, по которой здесь подробно рассматривается данная концепция, очень занятна. Идея о том, что быть эмитентом денег может быть только государство, лежит в основе наших крупнейших социальных структур. Правительства современных стран явно однозначно оставляют за собой прерогативу монополии на эмиссию наличности. Исходя из концепции теории частных денег, такая монополия не только плохо соответствует современным представлениям о рациональной экономики, но и откровенно вредит хозяйственной деятельности всего общества, а также приводит к деградации и упадку окружающей среды.

В своей книге Хайек обращает наше внимание на проблемы связанные с государственной денежной монополии. Однако, автор не просто критикует современную экономическую парадигму, но также и предлагает своё изящное решение — экономика частных денег. В его работе они представлены как альтернатива современным государственным валютам. Исследователь настаивает на том, что именно государственная денежная и фискальная политики являются ключевыми причинами нелинейности экономической активности, например, выражающееся в уже известных 4 фазах («рост», «пик», «спад», «дно»).

Как только у граждан появится возможность выбрать альтернативу государственным деньгам, то вскоре конкурентная борьба и действие эволюционных факторов приведут к появлению лучших денег. Как всегда в подобных случаях, именно здравая конкуренция приводит к умеренному экономическому росту, положительным социальным переменам, важным научным открытиям, появлению сложных культурных феноменов, развитию философских течений, а также общей политической стабилизации.

Контрэкономика

Многим людям даже в конце 10-х годов XXI века крайне сложно отказаться от уже сформированной традиции «национальных денег». Впрочем, ещё в 70-х годах в либертарианских кругах была разработана концепция «counter-establishment economics», которую сейчас некоторые сообщества используют как полноценную альтернативу мейнстриму

Контрэкономика — это явление ведения хозяйства в обход порядку, установленному государством на территории. Может включать в себя очень большой спектр экономических типов взаимодейсткий как положительных, так и отрицательных. Сегодня, мы однозначно можем видеть то, как мировая финансовая система трещит по швам. Её фундаментальная проблема — это тотальный государственный контроль над средствами оплаты. Контрэкономика — это учение, которое помогает людям используя альтернативные методы ведения своего хозяйства не в ущерб окружающим преодолеть давление экономического насилия со стороны государства.

Использование частных денег представляет собой экономическую активность, противоречащую интересам правительств, хотя при этом не наносит абсолютно никакого ущерба другим индивидуумам. Это означает, что частные деньги фактически являются одним из институтов контрэкономики и по этой причине чаще всего имеют маргинальный статус. Однако с каждым днём все большее количество людей узнают не только об этой теории, но также и других доступных экономических альтернативах, что приводит к распространению и развитию контрэкономических активностей.

Антирост

Макроэкономические процессы приводят к ужасающим последствиям как для окружающей среды, так и для больших социальных групп людей. И хотя академическое научное сообщество продолжает твердо стоять на позициях направленных против хищнического отношения к природе, государственная машина делает все, чтобы большинство людей продолжало игнорировать глобальные проблемы человечества, что существенно усугубляет сложивишуюся ситуацию.

Одним из предложенных решений стала концепция «дероста». Её суть в том, что для обеспечения хорошего общественного благосостояния в долгосрочной перспективе необходимо сокращение размеров современной мировой экономики. Обычно «сокращение размеров экономики» ассоциируется с экономическим упадком и финансовыми кризисами, однако это далеко не всегда так. Современная экономика построена на сверхпотреблении стран «первого мира» и жёсткой эксплуатации стран «третьего», что собственно и делает потребительство в принципе возможным.

Антирост направлен на устранение социального неравенства, уменьшение антропогенной нагрузки на окружающую среду, а также увеличение общественного благосостояния без излишнего потребления. По большей части движение антироста включает в себя группы, исповедующие концепции альтернативной экономики, антипотребительства и антикапитализма.

Одноранговая Экономика

Каждому жителю развитой страны с детства прививают капиталистическое восприятие. То есть, такое мировоззрение, которое постулирует: экономическую эффективность, сверхпродуктивность, социальную атомизацию и максимальную глобализацию. Столпы этого мироощущения не кажутся современному человеку чем-то неприемлемым, однако именно такие взгляды поставили человечество и планету на порог гибели.

«Ничего личного — это бизнес». Погоня за прибылью привела к возникновению крайне деструктивных социально-экономических формаций, таких как ТНК (транснациональные компании). Большинство таких компаний имеют настолько большой ВВП, что с лёгкостью обгоняют по уровню экономического развития не только развивающиеся, но и некоторые относительно благополучные страны. Естественно, такие показатели не берутся с воздуха. Нещадно эксплуатируя природные и человеческие ресурсы слаборазвитых регионов, ТНК максимизируют свою прибыль, что позволяет продолжать экономическую экспансию. Подобное активное раздувание экономики в частности и приводит к тем последствиям, что мы наблюдаем сегодня.

На протяжении всей истории человеческой цивилизации мы можем видеть, как экспансионистская политика характерна в основном именно сложным иерархическим структурам. Оно и логично, ведь фундаментальная природа всех иерархий передать ресурс от нижестоящего вышестоящему агенту. Таким образом, чтобы верхушка имела возможность продолжать получать выгоду из своего предприятия, вся структура нуждается в увеличении количества субъектов. Не нужно быть математиком, чтобы понять, что так не может продолжаться бесконечно, так как ресурсы ограничены в количестве. Как только становится очевидно, что конец роста неизбежен, происходит коллапс всей образовавшийся системы.

Однако есть и альтернативные способы организации социальных и экономических структур. Наибольший интерес из них, представляют одноранговые (p2p, пиринговые) сети. Пиринговая сеть — это структура в которой обмен происходит между равноправными участниками. Распространены такие сети по большей части в интернете, но в последнее время в мире появляется все больше сервисов, которые предоставляют доступ ко вполне себе реальным товарам (например, каршэринг).

Просьюмер

Одноранговые сети устроены довольно просто: есть группа равноправных участников, которые добровольно обмениваются непосредственно друг с другом чем-либо в предусмотренном заранее порядке. Стоит отметить, что одноранговые сети, несмотря на свою современную архитектуру, изобретение довольно древнее. Так до возникновения прочих видов экономических отношений, среди людей были распространены по большей части экономика дарения или бартер, то есть непосредственный обмен товарами и услугами.

Человеческая экономика развивалась и менялась в течении веков, усложняя социальные взаимоотношения, а сами человеческие группы становились все крупнее. При таких условиях, возникновение сложной культуры, а впоследствии и политических структур, это лишь дело времени. Однако увеличение производства может происходить только по причине чьих-то интересов, потому что при достаточном количестве продукта нет абсолютно никакого смысла создавать его больше необходимого.

Новый капитализм построил общество ныне известное как «общество сверхпотребления». В таком обществе есть как производитель, так и потребитель. Причём производство направляется именно капиталом в интересах частных лиц, этим капиталом владеющим. Потребитель же является абсолютно аморфным человеческим существом и указывает скорее на чисто юридический характер потребителя, чем на реально существующего человека.

Даже по самой упрощённой схеме, можно заметить, насколько сомнительны цели и средства социально-экономических отношений неокапитализма и неолиберлизма, который проистекает из первого. А поскольку в нашу эпоху капитал и политическая власть разграничены только лишь формально, то и получается в итоге, что социальное расслоение лишь усиливается, экологическая обстановка деградирует, а наука не обслуживает интересы всего человечества, предпочитая развивать в основном лишь те сферы, которые капитал разрабатывает.

Стоит отметить, что несмотря на то, что «западная культура» навязывает неокапиталистическую экономику, неолиберальную политику и культуру сверхпотребления, уже сегодня существует множество достойных альтернатив, вполне пригодных если не для массового использования, то хотя бы в рамках эксперимента. Одним из таких экспериментов стало изобретение Интернета, который открыл нам путь к совершенно новым формам социального, экономического и политического взаимодействия.

Вместо традиционных «производителя» и «потребителя», мировая паутина предлагает одноранговую формацию состоящую полностью из «просьюмеров». Просьюмер — это условный класс, который не только потребляет блага, но также и производит их сам. Фактически, просьюмер производя что-то и передавая это общественности, сам получает доступ ко всему ресурсу, которым это сообщество располагает. На данный момент таких сообществ уже достаточно много, самые известные и крупные из которых это Wikimedia Foundation и Linux Foundation.

Информационное общество

Действительно, сравнивать информационные ресурсы и материальные объекты очень грубое допущение. Однако, мы явно живём во время очередной технологической революции, а это значит, что в какой-то момент, хотим мы того или нет, социальная и политическая структуры резко изменят свою форму. Но самое сложное, это предсказать какие именно изменения нас ждут. Так информационное общество в развитых странах уже организовалось, противопоставляя себя массовой культуре. В развивающихся странах только начало формироваться, что связано с тем, что долгое время там не было доступа к мировой паутине.

Информационное общество — это общество, в котором абсолютное большинство работающих занято производством, хранением, переработкой и реализацией информации, особенно высшей её формы — знаний. Уже сегодня информационное общество имеет очень большое количество агентов и, в какой-то степени, конкурирует с мейнстримом. Смена парадигмы — это дело времени, так как распространение информации, идей, концепций, продуктов в информационную эпоху соответствует графику экспоненты. Ввиду последней причины и была введена условная точка, которая сигнализирует о финале процесса информатизации. Эту точку называют технологическая сингулярность и она подразумевает окончательный переход человечества к обществу новой формации.

И хотя большинство людей испытывают в некоем роде страха перед будущем новой эпохи, неизбежность изменений непреодолима и единственное, что может сделать отдельный индивид — это просто стать частью этого процесса и формировать его вместе с остальными участниками. Пожалуй, это единственный способ этот страх преодолеть.