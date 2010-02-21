Вяжем образец.

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ВЫ решили связать себе красивую кофточку, топик, юбку? Уже даже купили пряжу? Но теперь боитесь, что связав вещь она будет либо велика по размеру, либо мала? Как правильно рассчитать количество необходимых петель и плотность вязания? В данной статье вы найдете необходимые советы.