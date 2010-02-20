Вяжите на заказ

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14 лет назад
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Если вы хотите начать свое дело, и у вас есть огромное желание достигнуть поставленной цели, то это уже половина успеха. Открытие салона по изготовлению вязаных изделий ручной работы – это очень интересное и прибыльное занятие. Осуществить оное, возможно даже начинающему предпринимателю.

Вяжите на заказ.doc
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