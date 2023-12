What Is Acupuncture? What Are The Benefits Of it ?

What Is Acupuncture? What Are The Benefits Of Acupuncture?

Acupuncture originates from China and has been practiced there for thousands of years. Although there are records of acupuncture being used hundreds of years ago in Europe, it was during the second half of the twentieth century it began to spread rapidly in Western Europe, the United States and Canada.

_________________

Что такое иглоукалывание? Какова польза для здоровья от иглоукалывания?

Иглоукалывание берет свое начало в Китае, поскольку применялось жителями Китая на протяжении тысяч лет. Хотя в истории можно найти записи о том, что иглоукалывание было замечено в Европе сотни лет назад, на самом деле иглоукалывание начало быстро распространяться в Западной Европе, Соединенных Штатах и Канаде только лишь во второй половине двадцатого века.