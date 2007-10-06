World in Conflict не торопится выходить на Xbox 36

Sierra Entertainment не спешит с выпуском консольной замечательной стратегии World in Conflict. Версия для Xbox 360 выйдет не раньше начала 2008 года, поэтому ждать релиз в этом году – бессмысленно. Причины такого решения е сообщаются.

World in Conflict уже вышла на PC и успела понравиться как игрокам, так и критикам.

Игра предоставляет возможность поучаствовать в Третьей Мировой войне. По замыслу создателей, СССР нападает на США. Конечно же, не обойдется без ковровых бомбардировок, танков и ядерного оружия.