World of Tanks и ее моды

http://gamejp.ru/world-of-tanks/1427-mody-dlya-uluchsheniya-world-of-tanks.html

Испокон веков пользователи улучшали компьютерные игры,попавшие к ним в руки. Естественно, это не могло не коснуться популярной онлайновой игры Мир Танков, разработанной нашими белорусскими друзьями. Надо сказать, что их творение постоянно улучшается и модернизируется, поэтому добрые программисты компании Силикон-Аллей-Белорус-индастриз предусмотрели легкую

установку модификаций в папку с игрой. Сокращенно любая модификация игры

называется мод.

Итак, МирТанков, моды. Первый вопрос - как установить?

Представим себе, что папка с игрой называется WorldOfTanks и расположена на диске…